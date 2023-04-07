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В ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле жилых районов Кременной
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В ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле жилых районов Кременной

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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по жилым районам города Кременная. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«По словам местных жителей, по центру и окраинам Кременной был нанесен артиллерийский удар украинскими формированиями. По предварительным подсчетам, было около 10 прилетов по жилым районам города. Есть повреждения жилых многоэтажных домов, сгоревшие автомобили и постройки», — написал он в Telegram-канале.

О пострадавших сведения не поступали, указал Мирошник.

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25 марта в результате обстрела населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских боевиков погиб мирный житель — 19-летний молодой человек. Также ранения получила 20-летняя девушка.

В феврале врио главы ЛНР Леонид Пасечник отмечал, что в районе Кременной и Сватово очень сложная ситуация.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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