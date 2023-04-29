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Пентагон выделил компании Lockheed Martin $616 млн на производство HIMARS

Пентагон: Lockheed Martin получит еще $616 млн на производство HIMARS
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Фото: Global Look Press
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Компания Lockheed Martin получила дополнительные $615,9 млн для производства ракет HIMARS. Об этом 28 апреля сообщает Пентагон.

Согласно информации Пентагона, контракт должен быть исполнен к июню 2026 года.

Также Пентагон дополнительно заказал у компании Lockheed Martin 126 истребителей пятого поколения F-35 для нужд США и поставок союзным странам. Сумма контракта составляет $7,8 млрд.

В рамках реализации опциона к ранее заключенному контракту предполагается произвести 81 самолет в модификации F-35A, 26 — F-35B и 19 — F-35C.

Отмечается, что истребители предназначены для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, Финляндии, Италии, Нидерландов, Польши, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.

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Ранее, 30 марта, стало известно, что Lockheed Martin испытывает трудности на производстве, поэтому не может производить для Украины артиллерийские ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS в достаточном объеме. Существенными проблемами для оборонного комплекса являются отсутствие достаточного количества станков, испытательного оборудования и рабочей силы для производственных линий. Также имеются перебои с цепочкой поставок.

Накануне Пентагон отказался от закупок гиперзвуковых ракет ARRW компании Lockheed Martin, которые провалили испытания.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 марта заявил, что РСЗО HIMARS является вполне достойным оружием, но у России есть не худшие виды вооружения, которые имеют такую же точность и даже лучшую глубину поражения.

13 марта Пентагон запросил у конгресса США почти $180 млн на закупку 28 HIMARS в рамках оборонного бюджета на 2024 год. Кроме того, Пентагон запросил $200 млн на покупку 541 противотанкового комплекса Javelin, $886 млн на 5 тыс. управляемых реактивных снарядов и $10,3 млн на 366 ракет сокращенной дальности поражения MLRS.

Накануне китайская газета Global Times сообщила, что увеличение оборонного бюджета США сигнализирует о возможном начале мировой войны. Автор публикации отметил, что администрация американского президента Джо Байдена запросила такой объем военного бюджета, который в четыре раза превышает затраты Китая на оборону.

Агентство Bloomberg накануне сообщило о том, что Пентагон запросил $170 млрд на военные закупки в новом финансовом году. Особое внимание уделят замене боеприпасов и ракет большой дальности, которые могут потребоваться при конфликте с Китаем.

9 марта стало известно, что проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы на 3,2% больше, чем в 2023-м. Всего было запрошено $842 млрд. Из них $9,1 млрд отводится на сдерживание Китая, а $6 млрд — на поддержку Украины.

До этого, 13 февраля, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк заявил «Известиям», что конгресс США может принять рекордный оборонный бюджет в 2024 году, несмотря на антипатию по отношению к американскому лидеру Джо Байдену.

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