Пентагон запросил у конгресса США почти $180 млн на закупку 28 HIMARS

Министерство обороны США запросило у конгресса около $180 млн на закупку 28 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 13 марта сообщается в проекте оборонного бюджета на 2024 год, опубликованного Пентагоном.

Согласно документу, на приобретение HIMARS уйдет $179,2 млн. Кроме того, Пентагон запросил $200 млн на покупку 541 противотанкового комплекса Javelin, $886 млн на 5 тыс. управляемых реактивных снарядов и $10,3 млн на 366 ракет сокращенной дальности поражения MLRS.

Ранее, 12 марта, китайская газета Global Times сообщила, что увеличение оборонного бюджета США сигнализирует о возможном начале мировой войны. Автор публикации отметил, что администрация американского президента Джо Байдена запросила такой объем военного бюджета, который в четыре раза превышает затраты Китая на оборону.

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Пентагон запросил $170 млрд на военные закупки в новом финансовом году. Особое внимание уделят замене боеприпасов и ракет большой дальности, которые могут потребоваться при конфликте с Китаем.

До этого, 9 марта, стало известно, что проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы на 3,2% больше, чем в 2023-м. Всего было запрошено $842 млрд. Из них $9,1 млрд отводится на сдерживание Китая, а $6 млрд — на поддержку Украины.

13 февраля заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк заявил «Известиям», что конгресс США может принять рекордный оборонный бюджет в 2024 году, несмотря на антипатию по отношению к Байдену.