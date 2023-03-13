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В Китае назвали оборонный бюджет США сигналом к мировой войне

Global Times: повышение оборонного бюджета США сигнализирует о приближении мировой войны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicholas Pilch
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Увеличение оборонного бюджета США сигнализирует о возможном начале мировой войны. Об этом 12 марта написала китайская газета Global Times.

«Насколько велик риск войны в мире? Ответ очень прост. Нужно только посмотреть на сумму, которую США на данный момент тратят на вооружение, чтобы сделать практически точный вывод. Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны», — говорится в статье.

Автор публикации отметил, что администрация президента США Джо Байдена запросила такой объем военного бюджета, который в четыре раза превышает затраты Китая на оборону.

«Большая часть бюджета администрации Байдена будет потрачена на разработку нового оружия и военных технологий, особенно наступательного и высокоточного оружия для упреждающих ударов, для обеспечения абсолютного лидерства США в области вооружений и удовлетворения экспортных потребностей», — отмечает издание.

В связи с этим, как считает автор, США выгодно раздувание конфликтов во всем мире, так как усиление региональной напряженности подстегнет закупки американского вооружения.

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9 марта стало известно, что Байден включил в проект бюджета страны на 2024 год $6 млрд на поддержку Украины. Прямая помощь Киеву составит примерно $1 млрд и будет включать в себя $753 млн в виде помощи в области кибербезопасности, дезинформации и возникающих потребностей.

Проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы на 3,2% больше, чем в 2023-м. Всего было запрошено $842 млрд.

13 февраля заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк заявил «Известиям», что конгресс США может принять рекордный оборонный бюджет в 2024 году, несмотря на антипатию по отношению к Байдену.

До этого, в декабре 2022 года, сенат американского конгресса вслед за палатой представителей одобрил военный бюджет страны на 2023 финансовый год на сумму $858 млрд. Украине было выделено $800 млн в контексте продолжения Москвой спецоперации по защите Донбасса. Тайвань же получит около $12 млрд.

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