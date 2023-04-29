Считавшуюся пропавшей без вести в России девушку нашли в армянском селе
Полиция Армении обнаружила в одном из сел 18-летнюю россиянку, которую в РФ считали пропавший без вести. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 28 апреля.
Отмечается, что девушку нашли в селе Воскеат Армавирской области. Ее доставили в отделение полиции. По информации ведомства, с 1 апреля ее разыскивали правоохранительное органы Республики Алтай в качестве пропавший без вести.
Об обнаружении девушки проинформировали инициатора розыска.
Ранее в этот день пропавшего в Пензенской области четырехлетнего мальчика нашли мертвым. Тело ребенка было обнаружено в реке Атмис на расстоянии свыше 500 м от места его исчезновения.