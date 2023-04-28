Пропавшего под Пензой четырехлетнего мальчика нашли мертвым

Пропавшего в Пензенской области четырехлетнего мальчика 28 апреля нашли мертвым, сообщает следственное управление следственного комитета по региону в Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел в Нижнеломовском районе.

«По данным следствия, сегодня днем (28 апреля. — Ред.) мальчик, оставшись во время прогулки на несколько минут без присмотра взрослых, пропал с территории домовладения в селе Майоровка Нижнеломовского района», — говорится в пресс-релизе ведомства.

После того как самостоятельные поиски не дали результата, бабушка мальчика обратилась в правоохранительные органы.

Тело ребенка было обнаружено в реке Атмис на расстоянии свыше 500 м от места его исчезновения.

«В ходе первоначального осмотра телесных повреждений на погибшем ребенке не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти малолетнего, причин и условий произошедшего», — сообщается в публикации на сайте СУ СК РФ по Пензенской области.

В начале апреля мертвым был найден пропавший 13-летний ребенок из села Усть-Алейка в Алтайском крае. Тело мальчика нашли в колодце в окрестностях села на территории частного предприятия. Двумя днями ранее подросток ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Были организованы его поиски.