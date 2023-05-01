События недели в фотографиях: пожар в Сосьве, обстрел в Донецке и арест Блиновской
События недели в фотографиях: пожар в Сосьве, обстрел в Донецке и арест Блиновской
2023-04-28 19:45:08
2023-04-28 19:45:08
2023-04-28 19:45:08
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Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Зарецкий
В результате мощного пожара в поселке Сосьва Свердловской области более 600 человек остались без домов, двое погибли. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. км. В рамках уголовного дела задержаны двое: специалист по пожарной безопасности и управляющий пилорамой, с которой предположительно начался пожар. Все важные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Блогера и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали 27 апреля на границе с Белоруссией по подозрению в неуплате налогов. Она задолжала государству 918 млн рублей
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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
В строящемся жилом комплексе на Кутузовском проспекте в Москве произошел пожар
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Фото: REUTERS/Guillermo Martinez
Аномально высокие температуры установились в апреле на юге Испании, на фоне отсутствия дождей это привело к небывалой засухе
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ уничтожен автобус, в котором находились люди. Семь человек погибли, в том числе ребенок. Еще восемь получили ранения, их госпитализировали в Республиканский травматологический центр
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Фото: REUTERS/Oren Alon
В Тель-Авие прошла очередная демонстрация против Биньямина Нетаньяху и судебной реформы
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Ретропоезд «Победа» прибыл на железнодорожный вокзал Новороссийска. На время его стоянки для новороссийцев и гостей города открылась полевая кухня, выставка оружия от Новороссийского центра поисковых работ и выставка военной ретротехники. Праздничный концерт был приурочен к 80-летию освобождения городов юга России от немецко-фашистских захватчиков
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Фото: РИА Новости/Евгений Кузьмин
С 27 апреля в Курганской области из-за лесных пожаров введен режим ЧС
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
На Миусском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту России, мастеру ГИТИСа Валерию Гаркалину. Авторами монумента выступили скульпторы Ваге и Микаэль Согояны
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
В Кызыле открылся главный буддийскмй монастырь Тувы «Тубтен Шедруб Линг», или «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Он стал крупнейшим в России, его высота достигает 56 метров
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в режиме видеоконференции в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции «Аккую» в турецком городе Гюльнар. Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом», планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков станция сможет покрыть до 10 процентов потребности Турции в электроэнергии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В московском Музее Победы открылся II Майский фестиваль правильного кино
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни
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