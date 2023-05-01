События недели в фотографиях: пожар в Сосьве, обстрел в Донецке и арест Блиновской

В результате мощного пожара в поселке Сосьва Свердловской области более 600 человек остались без домов, двое погибли. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. км. В рамках уголовного дела задержаны двое: специалист по пожарной безопасности и управляющий пилорамой, с которой предположительно начался пожар. Все важные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»