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Суд в Москве оправдал обвинявшегося в убийстве хоккеиста Дидура предпринимателя

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Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»
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Таганский суд Москвы вынес оправдательный приговор в отношении предпринимателя Армена Куюмджи, обвинявшегося в убийстве хоккеиста студенческой лиги Романа Дидура. Об этом сообщил 28 апреля корреспондент «Известий» из зала суда.

«…оправдать на основании п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть в связи с вынесением в отношении подсудимого оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей и за его непричастностью к совершению преступления. Мера пресечения Куюмджи Армену Юрьевичу отменена», — сообщили в суде.

Уточняется, что после оправдательного решения судей Куюмджи был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.

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Хоккеист Дидур получил смертельное ранение ножом в ночь на 24 апреля 2022 года в центре Москвы у ресторана на Земляном Валу. «Известия», выясняя детали убийства 23-летнего спортсмена, узнали, что он проводил время в стриптиз-клубе, после чего поехал в кафе «Баклажан». В это время в ресторане вместе со своей семьей находился предприниматель Армен Куюмджи, который занимался поставкой продуктов в заведение.

Он сообщил, что кафе закрыто, после чего завязалась потасовка, но хоккеист ушел. Вскоре он вернулся с приятелями, и конфликт продолжился. В ходе него спортсмен получил смертельное ранение ножом. Подозреваемый скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан по горячим следам, но отказался свидетельствовать против самого себя. Вместе с тем сотрудница заведения заявила, что Куюмджи несвойственно такое агрессивное поведение.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования. Также источник «Известий» сообщил, что перед гибелью Дидур участвовал в нескольких массовых драках в центре Москвы.

Роман Дидур выступал за московские хоккейные юношеские команды «Созвездие» и «Пингвины».

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