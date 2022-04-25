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Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства хоккеиста в Москве

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Председатель Следственного комитета (CR) РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве хоккеиста Романа Дидура в центре Москвы. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в понедельник, 25 апреля.

«Председатель СКР поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве хоккеиста, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, 24 апреля вблизи кафе на улице Николоямская между двумя ранее незнакомыми жителями Москвы произошел конфликт, в ходе которого молодому человеку 1999 года рождения был нанесен удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении убийства был задержан мужчина 1984 года рождения. На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, передает агентство городских новостей «Москва».

Следствие ходатайствует перед Таганским районным судом об избрании обвиняемому в совершении преступления меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Глава Следственного комитета поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, указав на необходимость оперативного расследования совершенного преступления», — отмечается в материале.

Ранее в этот день «Известия» выяснили детали убийства 23-летнего хоккеиста в центре Москвы. Спортсмен в ночь на 24 апреля проводил время в стриптиз-клубе, после чего поехал в кафе «Баклажан», чтобы перекусить.

В это время в ресторане вместе со своей семьей находился предприниматель Армен Куюмджи, который занимался поставкой продуктов в заведение. Он сообщил, что кафе закрыто, после чего завязалась потасовка, но хоккеист ушел. Вскоре он вернулся с приятелями, и конфликт продолжился — спортсмен получил смертельное ранение ножом, сообщается на сайте kp.ru.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако через пару часов был задержан по горячим следам, но отказался свидетельствовать против самого себя. Вместе с тем сотрудница заведения заявила, что Куюмджи не свойственно такое агрессивное поведение.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека.

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