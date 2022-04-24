Дело возбуждено по факту убийства хоккеиста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает пресс-служба столичного управления СК России.

«По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина 1984 года рождения. На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

По версии следователей, инцидент произошел 24 апреля неподалеку от кафе на Николоямской улице. Между двумя ранее знакомыми мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область грудной клетки, в результате чего тот скончался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В отношении подозреваемого проводятся следственные действия.

По данным «Известий», мужчины начали потасовку еще в самом заведении, а затем вышли на улицу. По информации источника, убитым оказался 23-летний хоккеист Роман Дидур.