Стали известны детали убийства хоккеиста в центре Москвы

«Известия» выяснили детали убийства 23-летнего хоккеиста Романа Дидуры в центре Москвы. Согласно полученным данным, трагедии предшествовала драка с бизнесменом Арменом Куюмджи в кафе «Баклажан».

Спортсмен в ночь на 24 апреля проводил время в стриптиз-клубе, после чего поехал в кафе, чтобы перекусить. В это время в ресторане вместе со своей семьей находился предприниматель Армен Куюмджи, который занимался поставкой продуктов в заведение.

Бизнесмен заявил Дидуре, что кафе закрыто, из-за чего и завязалась потасовка. Хоккеист покинул заведение, но вскоре вернулся с приятелями, и конфликт вспыхнул с новой силой. Тогда молодой человек и получил смертельное ранение ножом.

Предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления, однако через пару часов был задержан по горячим следам. Подозреваемый отказался свидетельствовать против самого себя.

Вместе с тем сотрудница заведения заявила, что Куюмджи несвойственно такое агрессивное поведение.

Ранее в этот день стало известно о возбуждении уголовного дела по факту убийства молодого человека.