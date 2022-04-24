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Стали известны детали убийства хоккеиста в центре Москвы

Погибший хоккеист Дидура получил удар ножом в сердце в ходе драки с бизнесменом
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«Известия» выяснили детали убийства 23-летнего хоккеиста Романа Дидуры в центре Москвы. Согласно полученным данным, трагедии предшествовала драка с бизнесменом Арменом Куюмджи в кафе «Баклажан».

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Спортсмен в ночь на 24 апреля проводил время в стриптиз-клубе, после чего поехал в кафе, чтобы перекусить. В это время в ресторане вместе со своей семьей находился предприниматель Армен Куюмджи, который занимался поставкой продуктов в заведение.

Бизнесмен заявил Дидуре, что кафе закрыто, из-за чего и завязалась потасовка. Хоккеист покинул заведение, но вскоре вернулся с приятелями, и конфликт вспыхнул с новой силой. Тогда молодой человек и получил смертельное ранение ножом.

Предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления, однако через пару часов был задержан по горячим следам. Подозреваемый отказался свидетельствовать против самого себя.

Вместе с тем сотрудница заведения заявила, что Куюмджи несвойственно такое агрессивное поведение.

Ранее в этот день стало известно о возбуждении уголовного дела по факту убийства молодого человека.

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