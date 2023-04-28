Юрист разъяснил понятие госизмены

Юрист Алексей Гавришев в пятницу, 28 апреля, разъяснил «Известиям», что включает в себя понятие госизмены.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм.

Как пояснил юрист, согласно ст. 275 УК РФ «Государственная измена», госизменой считаются совершенные гражданином России шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, которые составляют государственную тайну. Как отмечается в статье, эта тайна может быть доверена лицу или известна ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Также госизменой считаются переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической или консультационной помощи иностранному государству / международной или иностранной организации /их представителям в деятельности, которая направленна против безопасности России.

Гавришев также подчеркнул, что состав преступления «государственная измена» до 2018 года имел отношение к секретоносителям, то есть к должностным лицам, допущенным к таким сведениям. Однако затем в УК были внесены изменения, и следственная и судебная практика по данной категории дел существенно поменялась — под эту категорию стали попадать лица, которые незаконно получили доступ или допуск к гостайне либо просто взаимодействуют с секретоносителями.

Летом 2022 года Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.