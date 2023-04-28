Путин назвал Россию одним из мировых центров

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании назвал Россию страной-цивилизацией, одним из мировых центров.

Он напомнил, что многие парламентские традиции России закладывались еще в начале прошлого века, в период дореволюционных созывов Государственной думы. Он также отметил, что первые российские парламентарии горячо и искренне отстаивали интересы людей, заботились о народном благе и стремились принести пользу стране.

«Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России, страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», — сказал глава государства.

Он также поздравил членов Совета законодателей с Днем российского парламентаризма, который отмечался 27 апреля. Президент поблагодарил сенаторов и депутатов за результативную работу по созданию законодательного фундамента для социально-экономического развития страны, укреплению ее безопасности и повышению уровня жизни людей.

Путин указал, что ценности преданного служения своей родине и людям определяют силу и устойчивость государственной власти и являются подтверждение единства и сплоченности российского народа.

«Мы вместе преодолеем любые испытания, будем последовательно и твердо идти только вперед к намеченным высоким, большим целям», — подчеркнул президент.

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