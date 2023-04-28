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Политолог сообщил о желании молдаван сблизиться с Россией, а не с Румынией

Политолог Аверьянов: граждане Молдавии хотят сближения с Россией, а не с Румынией
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Граждане Молдавии хотят сближения с Россией, а не с Румынией. Об этом 28 апреля «Известиям» сообщил политолог Кирилл Аверьянов.

«Не секрет, что президент Молдавии Майя Санду имеет румынский паспорт, и исходя из ее слов и действий, можно сделать вывод, что она хотела бы присоединения Молдавии к Румынии. Но загвоздка в том, что большая часть граждан Молдавии выступает против этого. Молдавия исторически и культурно тесно связана с Россией, и поэтому значительная часть молдаван выступает за интеграцию с Москвой, а не с Бухарестом», — сказал он.

Для того чтобы решить эту проблему, молдавские власти пытаются «демонизировать» Россию, представить ее в наихудшем свете, отметил Аверьянов.

«С этим связан, в частности, запрет на посещение Молдавии представителям российской власти, с этим же связана и та охота на ведьм, которая развернулась в Молдавии в последнее время. Я имею в виду лишение депутатского мандата Илана Шора, которого официальный Кишинев подозревает в пророссийской деятельности», — заключил политолог.

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Ранее в этот день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что молдавские власти продали страну Румынии. Таким образом он отреагировал на заявление молдавского премьер-министра Дорина Речана, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в Молдавию.

В марте президент Молдавии Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Теперь, считает Санду, румынский язык сможет стать «катализатором консолидации общества».

Год назад Санду отмечала, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением.

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