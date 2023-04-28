В рюкзаке московской школьницы взорвался пауэрбанк

Пауэрбанк взорвался в рюкзаке восьмиклассницы в Москвы. Об этом 28 апреля сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

Устройство для зарядки гаджетов взорвалось и загорелось в классе одной из школ. Огонь охватил рюкзак девочки и находившиеся в нем вещи.

В департаменте образования и науки города Москвы сообщили «Известиям», что инцидент произошел 28 апреля во время урока математики у восьмиклассников.

«В рюкзаке у одной из учениц раздался хлопок и произошло возгорание аккумулятора для мобильных устройств. Педагог незамедлительно взяла огнетушитель и самостоятельно потушила возгорание», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал, занятия в школе продолжились в штатном режиме.

Ранее, 2 марта, в самолете авиакомпании Spirit Airlines, совершавшем рейс из Далласа в Орландо в США, загорелся аккумулятор. Возгорание удалось потушить членам экипажа и пассажирам, среди которых был бывший пожарный. После приземления 10 человек были доставлены в больницу.