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Шойгу заявил о задействовании против России потенциала почти всех стран НАТО

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Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
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Западные страны заранее готовились к противоборству с Россией, заявил 28 апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав оборонных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

«Незамедлительно [после начала спецоперации] против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление <...> военных советников и наемников. <...> был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — сказал министр.

Он подчеркнул, что вооружение, которое Запад начал поставлять на Украину после начала спецоперации попадает на черный рынок.

Кроме того, как отметил Шойгу, Запад хочет изолировать Россию, демонстрирует готовность усиливать давление в ущерб своим интересам, однако эти попытки терпят крах.

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При этом ранее, 18 апреля, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины.

В свою очередь в марте российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов напротив заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

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