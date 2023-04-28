СМИ сообщили о госпитализации президента Сербии Вучича
Президент Сербии Александр Вучич экстренно госпитализирован. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает портал B92.
Подробности не приводятся, однако отмечается, что информация неофициально подтверждена.
Как сообщает портал Danas, поддержку Вучичу выразила вице-спикер Национального собрания Сандра Божич.
«Абсолютная поддержка президенту Вучичу! Мы знаем, что он не щадит себя, он живет и дышит ради Сербии!» — написала она в Twitter.
Ранее в апреле был госпитализирован французский политик Жан Мари Ле Пен. Предполагается, что причиной недомогания могла стать сердечная недостаточность.