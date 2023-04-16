Французского политика Ле Пена госпитализировали в тяжелом состоянии

Основатель крайне правой французской партии «Национальный фронт», ныне «Национальное объединение», экс-депутат Европарламента (ЕП) Жан-Мари Ле Пен был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом 15 апреля сообщило издание Le Point.

Отмечается, что 84-летний политик почувствовал недомогание во второй половине дня в субботу, после этого его незамедлительно госпитализировали. Предполагается, что причиной могла стать сердечная недостаточность. В прошлом году Ле Пену потребовалась помощь врача в связи с легкой формой инсульта.

Отмечается, что до вчерашнего дня больной чувствовал себя вполне нормально и даже принимал журналистов у себя дома.

Ранее, 5 апреля, 86-летнего экс-премьера Италии Сильвио Берлускони доставили в реанимацию с подозрениями на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день стало известно, что у него диагностировали лейкемию и назначили курс химиотерапии.

Позднее, 10 апреля, врачи сообщили, что состояние Берлускони постепенно улучшается. Тем не менее политик по-прежнему остается в отделении интенсивной терапии.