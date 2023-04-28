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Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Танкисты Западного военного округа (ЗВО) действуют на передовой, выполняя боевые задачи в рамках специальной операции. Об этом 28 апреля рассказали в Министерстве обороны РФ.

Экипажи Т-72Б3 помогают наступающим мотострелковым подразделениям — уничтожают живую силу противника, командные и наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранную технику.

Танки могут одинаково эффективно работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Для маскировки боевых машин используют рельеф местности, природные и рукотворные укрытия.

Российские бойцы без особых проблем отрабатывают по целям на большом удалении и вне зоны видимости, ориентируясь только на координаты. В подобных случаях танки используются по принципу самоходных артиллерийских орудий. Дополнительным бонусом становится мобильность: можно быстро выйти на место, совершить пуск и оставить позицию до того, как неприятель откроет ответный огонь.

Как отметили в оборонном ведомстве, танкисты выдвинулись на передний край и нанесли мощный огневой удар для продвижения российских мотострелковых подразделений. В результате был уничтожен командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности.

«Обычно на такую ответственную часть отправляют подготовленный экипаж, опытный, потому что цель надо поразить очень быстро, либо она уйдет», — поделился командир танка с позывным Скарабей.

Успешное выполнение заданий также зависит от профессионализма разведки, с которой танкисты активно взаимодействуют. Операторы беспилотников пристально наблюдают за перемещениями украинских войск. Куда бы ни решил двигаться противник, разведчики узнают об этом одними из первых и передают координаты командованию. Они же впоследствии корректируют огонь и фиксируют попадание на камеру.

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Накануне сообщалось, что танкисты 1-го Донецкого корпуса планомерно ликвидируют укрепрайоны ВСУ на авдеевском направлении, постепенно выдавливая противника всё дальше от Донецка.

До этого, 26 апреля, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как танкисты поддержали российскую пехоту при штурме опорного пункта ВСУ. Военные использовали трофейную технику противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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