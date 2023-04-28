Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

Город Токмак в Запорожской области подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале он написал, что массированный обстрел начался в 22:00. Удары наносились из тяжелых вооружений — предположительно, украинские боевики применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Было выпущено по меньшей мере шесть снарядов.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что в результате обстрела Токмака артиллеристами ВСУ погиб мирный житель, еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести.

Накануне жительница села Водяное в Запорожской области погибла при атаке со стороны украинских боевиков.

Ранее, 17 апреля, пять человек пострадали после прилета снарядов из РСЗО «Град» по Васильевке в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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