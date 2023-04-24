Женщина погибла в Запорожской области из-за обстрела ВСУ

Жительница села Водяное в Запорожской области погибла в результате обстрела украинских боевиков. Об этом 24 апреля сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В селе Водяное погибла женщина 1956 года рождения, в селе Великая Знаменка разрушено одно домовладение», — написал он.

По словам Рогова, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Он добавил, что количество прилетов по населенным пунктам Запорожской области увеличилось до тридцати.

Ранее в понедельник он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали села Запорожской области в течение 1,5 часа. Было зафиксировано не менее 20 попаданий снарядов в трех населенных пунктах региона.

До этого, 22 апреля, Рогов предупредил, что ВСУ скапливают военную технику на заводах и других гражданских объектах в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. В городе Запорожье киевский режим накопил большое количество вооружения и техники в цехах завода «Запорожсталь», подчеркнул он.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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