Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Происшествия
Женщина погибла в Запорожской области из-за обстрела ВСУ
Мир
Лавров призвал Запад уважать других членов мирового сообщества
Происшествия
Еще один упавший беспилотник обнаружен в Подмосковье
Политика
Кремль не приглашал иностранных лидеров на парад Победы 9 мая
Мир
Концерн Henkel заявил о возможном обратном выкупе активов в РФ через несколько лет
Мир
Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза организации
Мир
Венгрия выступила против поставок оружия Украине
Мир
Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово
Мир
Представитель Fly Dubai сообщил о столкновении самолета в Катманду с птицей
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Общество
В пресс-службе Внуково сообщили о штатной работе аэропорта
Происшествия
Конверт с неизвестным порошком доставили в посольство Франции в Москве
Сюжет:

Женщина погибла в Запорожской области из-за обстрела ВСУ

Рогов сообщил, что жительница села Водяное погибла из-за обстрела ВСУ
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница села Водяное в Запорожской области погибла в результате обстрела украинских боевиков. Об этом 24 апреля сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В селе Водяное погибла женщина 1956 года рождения, в селе Великая Знаменка разрушено одно домовладение», — написал он.

По словам Рогова, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Он добавил, что количество прилетов по населенным пунктам Запорожской области увеличилось до тридцати.

На южный маневр: ВС РФ продвигаются вперед в ДНР и Запорожской области
Российская армия готовит удобные для генерального наступления позиции, считают эксперты

Ранее в понедельник он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали села Запорожской области в течение 1,5 часа. Было зафиксировано не менее 20 попаданий снарядов в трех населенных пунктах региона.

До этого, 22 апреля, Рогов предупредил, что ВСУ скапливают военную технику на заводах и других гражданских объектах в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. В городе Запорожье киевский режим накопил большое количество вооружения и техники в цехах завода «Запорожсталь», подчеркнул он.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023