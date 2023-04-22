Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области

Вооруженные силы Украины скапливают военную технику на заводах и других крупных гражданских объектах в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в субботу, 22 апреля.

«Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах», — сказал Рогов «РИА Новости».

Он добавил, что в самом городе Запорожье, также находящемся под контролем Киева, украинская сторона накопила большое количество вооружения и техники в цехах завода «Запорожсталь». По словам Рогова, завод представляет из себя огромное предприятие, на котором имеется много закрытых от просмотра помещений и объектов.

В начале апреля Рогов уже сообщал о том, что ВСУ стянули в подконтрольную Украине часть Запорожской области большое количество боевиков с намерением форсировать Днепр. Он отмечал, что в планы украинской стороны входит и захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее, 31 марта, Рогов отмечал, что украинские боевики стягивают западную бронетехнику и вооружения на линию соприкосновения в Запорожской области. Он рассказал, что среди техники, которую используют украинские боевики на этом направлении, замечены гаубицы M777, системы залпового огня HIMARS и танки, в том числе французские AMX-10RC.

До этого, 25 марта, сообщалось о срыве наступления ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Попытка наступления была сорвана превентивным ударом российских войск по вскрытым позициям противника. Отмечалось, что российские силы уничтожили места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой и топливом. Всего было поражено около 25 целей.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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