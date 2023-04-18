Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщило о закупке Тайванем 400 американских противокорабельных ракет
Мир
Посольство РФ указало на попытки США воздействовать на судебную систему России
Культура
Юлия Пересильд написала роман
Происшествия
В Ростове депутата городской думы обвинили в краже смартфонов
Мир
Посол РФ объяснил отказ Венгрии поставлять оружие Украине
Мир
США намерены модернизировать турецкие истребители F-16
Мир
Суданская армия расширила масштабы операций против спецназа
Мир
Al Arabiya сообщил об обстреле спецназом Судана автомобиля посольства США в Хартуме
Мир
Глава Пентагона поручил перепроверить методы обращения с секретными данными за 45 дней
Мир
Байден поручил главе нацразведки оценить ущерб от утечки данных из Пентагона
Мир
Посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции
Мир
Китай призвал прекратить военные учения США и союзников у КНДР
Мир
США выделят $20 млн на контроль за использованием Киевом американской помощи
Сюжет:

Пять человек пострадали в результате обстрела Васильевки со стороны ВСУ

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятеро человек пострадали после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Васильевки в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщила администрация города в понедельник, 17 апреля.

В 20:50 на горячую линию спасателей поступило обращение от жительницы города 1954 года рождения, проживающей по улице Независимости.

«Пострадавшая от обстрела РСЗО «Град» получила баротравму, закрытый перелом правого лучезапястного сустава в типичном месте. Женщина госпитализирована и она является пятой пострадавшей от укронацистского обстрела сегодня», — сказано в сообщении Telegram-канала городской администрации.

Ранее в канале указывалось, что после 18 часов первым обстрелом были повреждены магазины и линии электросетей. Пострадавшие были госпитализированы в хирургическое отделение с осколочными ранениями. Еще один пострадавший — мужчина 1938 года рождения с повреждениями нижних конечностей. Он выжил после прямого попадания и разрушения его дома.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
Как под непрекращающимися обстрелами живет Горловка и окрестные поселки

16 апреля ВСУ совершили обстрелы Киевского района Донецка. Из-за ударов ВСУ было обесточено 13 трансформаторных подстанций.

В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Часть ударов пришлась по району Спасо-Преображенского кафедрального собора, где собирались мирные жители на пасхальную службу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023