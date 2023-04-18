Пять человек пострадали в результате обстрела Васильевки со стороны ВСУ

Пятеро человек пострадали после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Васильевки в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщила администрация города в понедельник, 17 апреля.

В 20:50 на горячую линию спасателей поступило обращение от жительницы города 1954 года рождения, проживающей по улице Независимости.

«Пострадавшая от обстрела РСЗО «Град» получила баротравму, закрытый перелом правого лучезапястного сустава в типичном месте. Женщина госпитализирована и она является пятой пострадавшей от укронацистского обстрела сегодня», — сказано в сообщении Telegram-канала городской администрации.

Ранее в канале указывалось, что после 18 часов первым обстрелом были повреждены магазины и линии электросетей. Пострадавшие были госпитализированы в хирургическое отделение с осколочными ранениями. Еще один пострадавший — мужчина 1938 года рождения с повреждениями нижних конечностей. Он выжил после прямого попадания и разрушения его дома.

16 апреля ВСУ совершили обстрелы Киевского района Донецка. Из-за ударов ВСУ было обесточено 13 трансформаторных подстанций.

В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Часть ударов пришлась по району Спасо-Преображенского кафедрального собора, где собирались мирные жители на пасхальную службу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.