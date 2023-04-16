В Донецке обесточено более 10 подстанций из-за ударов ВСУ

В Киевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ (Вооруженных сил Украины) обесточено 13 трансформаторных подстанций. Об этом 16 апреля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что к 20:00 без энергоснабжения остаются 1200 абонентов. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Часть ударов пришлась по району Спасо-Преображенского кафедрального собора, где собирались мирные жители на пасхальную службу.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что удары начались, как только в соборе закончилось пасхальное богослужение.

В результате атаки один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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