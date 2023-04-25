Мирный житель погиб при обстреле ВСУ города Токмак в Запорожской области

Один человек погиб при обстреле города Токмак в Запорожской области украинскими военными. Об этом 25 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что всего было выпущено шесть ракет: четыре были сбиты силами ПВО России, а две упали на севере города.

«По предварительным данным, один мирный житель погиб и еще четыре получили ранения различной степени тяжести», — написал Рогов в Telegram-канале.

Накануне жительница села Водяное в Запорожской области погибла в результате обстрела украинских боевиков.

Ранее, 17 апреля, пять человек пострадали после обстрела Вооруженными силами Украины Васильевки в Запорожской области из реактивных систем залпового огня «Град».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».