В Мелитополе у подъезда многоквартирного дома сработало СВУ

В Мелитополе у подъезда многоквартирного дома сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщили в мэрии города 27 апреля.

Инцидент произошел в 19:32 на улице Гризодубовой. В здании разбиты окна, осколками посечены стены, есть другие повреждения.

Никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Информация уточняется.

Ранее в этот день около 5:15 в Мелитополе возле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова также сработало самодельное взрывное устройство. Заместитель начальника УМВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району погиб на месте, второй сотрудник полиции пострадал. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции после взрыва.