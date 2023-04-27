СК РФ возбудил дело о посягательстве на жизнь полицейского в Мелитополе после взрыва

В Мелитополе Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции после взрыва. Об этом 27 апреля сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Речь идет о взрыве, в результате которого заместитель начальника УМВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району погиб на месте от полученных травм. Во время инцидента пострадал еще один сотрудник полиции, какие травмы он получил, в ведомстве не уточняют.

К этому моменту в рамках уголовного дела начались следственные и оперативно-разыскные мероприятия. Следователи выясняют, кто мог быть причастен к этому преступлению. Они допрашивают очевидцев произошедшего. По делу назначены судебные экспертизы.

Примерно в 5:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова сработало самодельное взрывное устройство. В результате двое полицейских получили ранения. Впоследствии один из сотрудников скончался.