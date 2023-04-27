Путин утвердил порядок проживания в РФ жителей новых регионов без гражданства

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), Запорожской и Херсонской областей, решивших не вступать в гражданство РФ. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 27 апреля.

Исходя из него следует, что иностранцами будут считаться те жители новых регионов, кто пожелал сохранить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина России. То же касается граждан, которые проживали на этих территориях и переехали в РФ еще до 30 сентября 2022 года, но также отказались стать россиянами.

Такие граждане смогут обратиться за выдачей вида на жительство (ВНЖ), но вместе с тем будут обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и предоставить ряд документов. Указом установлено, что документы не на русском языке необходимо будет предоставить с переводом.

В числе прочего в документе говорится, что в отношении пожелавших сохранить прежнее гражданство лиц и лиц без гражданства, за исключением некоторых случаев, не будут приниматься решения о депортации и неразрешении въезда в РФ. В отношении них также не будут применяться и решения об аннулировании ВНЖ, о лишении статуса беженца или временного убежища.

30 сентября 2022 года ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

В январе президент РФ потребовал повысить уровень жизни в новых регионах страны. Он призвал правительство активнее работать в данном направлении.