Школьницу из Ингушетии госпитализировали с пулей в печени в Москве

10-летнюю девочку из Ингушетии 26 апреля госпитализировали в Москве с пулей в печени. По данным «Известий», инцидент произошел в Центральном округе Назрани.

«Мужчина выстрелил в девочку 15 апреля. Спустя 11 дней она оказалась в московской больнице: врачи обнаружили, что пуля застряла у нее в печени», — уточнил источник.

28-летний житель Назрани 15 апреля устроил стрельбу в прохожих из пневматического пистолета, пострадали три человека.

«В результате противоправных действий злоумышленника ранения получили несовершеннолетние дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина», — рассказали в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

26 апреля стало известно о том, что двое неизвестных расстреляли ноги 48-летней женщине на парковке в Красногорске. Это произошло после того, как она припарковала свою машину и направилась в сторону дома.

Женщина почувствовала резкую боль в бедре, упала на землю и увидела кровь. Пострадавшая смогла вызвать себе «скорую» самостоятельно.