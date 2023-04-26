Двое неизвестных расстреляли ноги женщине на парковке в Красногорске

В Красногорске двое неизвестных расстреляли ноги женщине на парковке. Источник «Известий» 26 апреля уточнил, что это произошло после того, как 48-летняя женщина припарковала свою машину и направилась в сторону дома.

«Женщина шла с парковки домой и почувствовала резкую боль в бедре. Затем она упала на землю и увидела кровь. Пострадавшая смогла вызвать себе «скорую», ее отвезли в больницу с множественными ранениями», — сообщил источник.

Правоохранители выяснили, что когда женщина вышла из автомобиля и пошла домой, к ней подошли двое неизвестных. Преступники трижды выстрелили в нее из травматического пистолета и скрылись с места преступления.

Сейчас проводится проверка, злоумышленников разыскивают.

18 апреля неизвестные расстреляли автомобиль Lada Vesta на парковке итальянского ресторана «Патио Верона» в Ставрополе, погиб мужчина. Инцидент произошел около полуночи на улице Космонавтов.