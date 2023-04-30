Первое мая — как появился праздник весны и труда и как менялось его значение

Первый день мая — общегосударственный российский праздник, День весны и труда. В 2023 году он приходится на понедельник, по случаю торжества в России объявлен общегосударственный выходной. «Известия» рассказывают о богатой истории, смысле и традициях знаменательного дня.

1 Мая – 2023: история праздника

Отмечать День весны в начале мая принято у многих народов — в частности, славяне ассоциировали это время с пробуждением природы и приходом сезона полевых работ. А в Древней Италии существовал праздник, посвященный богине весны Майе, в честь которой и был назван месяц май.

Однако в XIX веке произошло событие, которое придало празднику политическую окраску. В 1886 году в Чикаго рабочие вышли на митинг за свои права, добиваясь установления 8-часового рабочего дня. Шествие закончилось трагично — силовики разогнали манифестантов, многих протестующих расстреляли. Спустя три года Парижский конгресс II Интернационала провозгласил 1 мая Днем солидарности трудящихся всего мира.

В Россию праздник пришел после Октябрьской революции 1917 года и сразу же приобрел общегосударственный характер — граждан обязали выходить на демонстрации, чествовать труд и рабочих. В 1918 году состоялся первый парад на Красной площади. Еще через 10 лет праздник стал общегосударственным выходным. А на второй день мая было принято устраивать так называемые маевки — собрания рабочих на природе, на которых обсуждались наиболее актуальные вопросы.

К закату эпохи СССР политическое значение праздника отошло на второй план. В 1990 году торжество получило новое название — День весны и труда. С тех пор 2 мая перестало быть праздничным днем, а традиции Первомая претерпели изменения.

1 Мая – 2023: традиции праздника

Масштабные шествия в честь 1 Мая в России практически ушли в прошлое. Теперь акции и митинги устраивают лишь на уровне отдельных профсоюзов и организаций. Однако эти мероприятия по-прежнему посвящены защите прав рабочих и трудовым подвигам.

СМИ в честь праздника готовят репортажи и публикации, освещающие историю торжества, вспоминают, как 1 Мая отмечали в советские времена. В школах в преддверии праздника проходят просветительские уроки, а музеи презентуют тематические выставки.

Для многих россиян праздник весны — это повод выбраться на дачу и провести время с семьей. В какое время лучше выезжать за города — читайте в материале «Известий».