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Девять борцов из РФ дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Международное агентство допинг-тестирования дисквалифицировало девять борцов из России
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Девять российских борцов дисквалифицированы Международным агентством допинг-тестирования (ITA) на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом 27 апреля говорится на официальном сайте агентства.

Это Дарья Лексина, Елена Вострикова, Маргарита Фаткулина, Анжела Катаева, Елена Куликова, Елена Гетта, Алевтина Лисицина, Анастасия Щавлинская и Алексей Щеков.

Отмечается, что решения были вынесены на основании расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена, а также найденных лабораторно-информационных данных (LIMS), которые подтверждают наличие запрещенных веществ в образцах, сданных спортсменами в 2012 году.

Известно, что спортсменам был установлен частичный срок дисквалификации задним числом. У Лексиной и Востриковой он уже истек 1 марта.

«Это вопрос еще 2012 года. Львиная доля спортсменов уже не борется, к сожалению. Закончили свою карьеру. Но не по этой причине. Мы полностью в курсе и мониторим эту ситуацию. Все апелляции уже были поданы, и получены минимальные наказания», — прокомментировал ситуацию газете «Спорт-Экспресс» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Также сообщается, что Лексина, Вострикова, Гетта, Катаева, Фаткулина, Куликова, Щавлинская и Лисицина приняли двухлетний срок дисквалификации и согласились с аннулированием всех результатов своих выступлений на соревнованиях с 20 ноября 2012 года по 20 ноября 2014 года. Щеков нарушение антидопинговых правил не признает, его достижения с 6 апреля 2012 года по 2 марта 2022 года также аннулированы.

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Ранее, 19 сентября 2022 года, сообщалось, что в России официально появятся специалисты по спортивной медицине, основной обязанностью которых будет предотвращать нарушения антидопингового законодательства. Инициативу Минздрава, законодательно закрепляющую такую должность, одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности.

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