Акция «Диктант Победы» прошла на рекордном количестве площадок

Для проведения ежегодной международной исторической акции «Диктант Победы» 27 апреля было открыто более 22 тыс. площадок, что стало рекордом за всё время ее существования.

В 2023 году «Диктант Победы» проходит в юбилейный пятый раз. Исторический тест сдают по всей России, а также в 50 других странах, его участники проверяют свои знания о Великой Отечественной войне. К акции присоединились и российские космонавты на МКС.

«Я уверен, так будет каждый год и количество участников будет увеличиваться, потому что забыть подвиг наших отцов, дедов невозможно. Память бессмертна», — сказал народный артист РФ Владимир Машков на торжественной церемонии в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Финалисты «Диктанта Победы» станут почетными гостями на Параде Победы 9 мая, а участники, набравшие максимальные баллы, получат льготы при поступлении в вузы. Проверить свою историческую грамотность можно очно или в онлайн формате.

«Диктант Победы» традиционно проводится в преддверии 9 Мая. В этом году организаторы мероприятия сделали акцент на вопросы о Сталинградской и Курской битвах, а также освобождении Донбасса от фашистов и прорыве блокады Ленинграда. Еще одной темой диктанта стал Нюрнбергский процесс.

Ранее, 25 апреля, на всей территории России стартовала акция «Георгиевская лента», в ней принимают участие более 30 тыс. волонтеров. В рамках акции волонтеры ежегодно дарят россиянам георгиевские ленты.