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Акция «Диктант Победы» прошла на рекордном количестве площадок

Для проведения «Диктанта Победы» в 2023 году открыли 22 тыс. площадок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Для проведения ежегодной международной исторической акции «Диктант Победы» 27 апреля было открыто более 22 тыс. площадок, что стало рекордом за всё время ее существования.

В 2023 году «Диктант Победы» проходит в юбилейный пятый раз. Исторический тест сдают по всей России, а также в 50 других странах, его участники проверяют свои знания о Великой Отечественной войне. К акции присоединились и российские космонавты на МКС.

«Я уверен, так будет каждый год и количество участников будет увеличиваться, потому что забыть подвиг наших отцов, дедов невозможно. Память бессмертна», — сказал народный артист РФ Владимир Машков на торжественной церемонии в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Финалисты «Диктанта Победы» станут почетными гостями на Параде Победы 9 мая, а участники, набравшие максимальные баллы, получат льготы при поступлении в вузы. Проверить свою историческую грамотность можно очно или в онлайн формате.

«Диктант Победы – 2023»: дата и место проведения, призы и льготы
Всероссийская историческая акция пройдет в пятый раз

«Диктант Победы» традиционно проводится в преддверии 9 Мая. В этом году организаторы мероприятия сделали акцент на вопросы о Сталинградской и Курской битвах, а также освобождении Донбасса от фашистов и прорыве блокады Ленинграда. Еще одной темой диктанта стал Нюрнбергский процесс.

Ранее, 25 апреля, на всей территории России стартовала акция «Георгиевская лента», в ней принимают участие более 30 тыс. волонтеров. В рамках акции волонтеры ежегодно дарят россиянам георгиевские ленты.

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