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«Диктант Победы» написали в России в преддверии 9 Мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России прошла ежегодная международная историческая акция «Диктант Победы», которая традиционно проводится в преддверии 9 Мая. Главной площадкой написания диктанта 27 апреля стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве, акция стартовала в 12:00 мск.

Организаторы мероприятия в этом году сделали акцент на вопросы о Сталинградской и Курской битвах, а также освобождении Донбасса от фашистов и прорыве блокады Ленинграда. Еще одной темой диктанта стал Нюрнбергский процесс.

«Диктант Победы» и участие в этой историко-патриотической акции является настоящим гражданским поступком и одновременно достойным способом отдать дань памяти и уважения нашим отцам и дедам», — отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В акции до окончания дня могут принять участие жители любых стран, для этого существует онлайн-версия «Диктанта Победы». Абитуриенты, давшие все правильные ответы за 45 минут, получат преимущество при поступлении в вузы. Другие победители смогут увидеть своими глазами Парад Победы на Красной площади.

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Ранее, 25 апреля, на всей территории России стартовала акция «Георгиевская лента», в ней принимают участие более 30 тыс. волонтеров. В рамках акции волонтеры ежегодно дарят россиянам георгиевские ленты. Целью мероприятия является сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и о том, какой ценой досталась победа.

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