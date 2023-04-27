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Названы преимущества решения Аргентины перейти на оплату в юанях импорта из КНР

Эксперт Вавилов: оплата Аргентиной импорта из КНР в юанях решает вопрос сохранности средств
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Решение Аргентины насчет оплаты импорта из Китая в юанях решает вопросы с эффективным поддержанием резервов Центробанка страны при обеспечении поставок товаров и с сохранностью средств. Об этом рассказал «Известиям» 27 апреля специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Накануне министр экономики южноамериканской страны Серхио Масса написал в своем аккаунте в Twitter, что вместе с китайским послом Цзоу Сяоли и предпринимателями в Аргентине будет активирован своп с КНР, что позволит аргентинской стороне платить в юанях за импорт и заместить тем самым $1,04 млрд в апреле и $790 млн начиная с мая.

«Соглашение о валютных свопах между Аргентиной и Китаем действует уже не первый год и неоднократно пересматривалось обоими государствами. В ноябре 2022 года Аргентина расширила соглашение о свопах для поддержания резервов своего Центрального банка. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что теперь его страна может «свободно располагать 35 млрд юаней, или $5 млрд», что приведет к укреплению местной валюты песо», — напомнил Вавилов.

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Эксперт отметил, что экономику южноамериканской страны в последние несколько лет «часто лихорадило» и государству приходилось обращаться в международные организации за финансовой помощью. Как объяснил Вавилов, в настоящий момент у аргентинского центробанка возникли серьезные проблемы в плане поддержания резервов долларовой ликвидности из-за продолжительной засухи. Так, засушливый сезон уже привел к существенному сокращению экспорта сельскохозяйственной продукции из Аргентины примерно на $15 млрд.

«Оплата импорта из Китая в юанях решает сразу две проблемы. Первая — более эффективное поддержание резервов Центрального банка при обеспечении поставок в страну необходимых товаров. Вторая, не менее важная, решает вопрос сохранности средств. Ведь не секрет, что при смене политических настроений в США, долларовые резервы могут просто заморозить», — сказал специалист.

В связи с этим использование нацвалют рассматривается как приоритет в международной торговле, добавил он.

«Темпы дедолларизации в мире нарастают. Очередная страна снижает зависимость от главной мировой резервной валюты — доллара США», — заключил Вавилов.

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Ранее, 26 апреля, агентство Bloomberg написало, что Пекин продолжил дедолларизацию, расширяя использование своей валюты в трансграничных расчетах. Так, доля юаня в них достигла рекордного показателя в 48% от всех платежей.

29 марта стало известно, что Бразилия и Китай заключили соглашение о торговле в юанях и реалах, а также о создании клиринговой палаты. При этом 13 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил против доминирования доллара в международной торговле.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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