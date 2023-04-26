Доля юаня впервые превысила доллар в трансграничных расчетах Китая

Пекин продолжил дедолларизацию, расширяя использование своей валюты в трансграничных расчетах. Доля юаня в них достигла рекордного показателя в 48% от всех платежей, отмечает агентство Bloomberg в среду, 26 апреля.

По данным экспертов, доля юаня в трансграничных трансакциях впервые в марте превысила долю доллара США.

При этом, если еще в 2010 году расчетов в юанях Пекин не вел, то теперь доля национальной валюты в платежах составила 48%. При этом доля американского доллара снизилась до 47% с 83% за этот же период.

В основу расчета объема юаней в платежах финансисты взяли объем всех видов трансакций, включая торговлю ценными бумагами между материковым Китаем и рынками Гонконга. Эти данные не отражают трансакции, используемые другими государствами. По данным SWIFT, доля юаня в глобальных платежах в марте не изменилась и составила 2,3%.

Китай будет и дальше расширять расчеты в юанях по трансграничным сделкам, говорится в опубликованном накануне документе Госсовета КНР о стимулировании внешней торговли.

Ранее, 20 апреля, партнер Capital Lab Евгений Шатов назвал «Известиям» причины, по которым страны заинтересованы в дедолларизации. По его словам, среди них в том числе блокировка российских золотовалютных резервов, растущий долг США, увеличение популярности юаня.

Он напомнил, что доля американской валюты в мировых резервах в 2022 году снижалась более быстрыми темпами за последние несколько лет, так как ряд государств искал альтернативы доллару.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».