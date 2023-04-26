Реклама
Прямой эфир
Общество
Освобожденных из украинского плена военных РФ доставили в Москву
Мир
Байден пообещал не размещать ядерное оружие на Корейском полуострове
Мир
Рогов заявил о переброске войск ВСУ из центра в Запорожскую область
Мир
Доля юаня впервые превысила доллар в трансграничных расчетах Китая
Наука и техника
Глава «Роскосмоса» заявил о заинтересованности Китая в ракетных двигателях РФ
Мир
Кремль предупредил Варшаву об ответе после изъятия денег со счетов посольства РФ
Мир
В ООН поддержали усилия КНР по мирному урегулированию кризиса на Украине
Общество
Систему госуправления в Херсонской области полностью перевели на стандарты РФ
Общество
Все ПНИ Петербурга проверят после смерти шести постояльцев интерната
Общество
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Наука и техника
В ОАЭ приступили к созданию нового лунохода после неудачной миссии Hakuto-R
Общество
Скончался режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин

Доля юаня впервые превысила доллар в трансграничных расчетах Китая

Bloomberg: доля юаня впервые превысила доллар в трансграничных расчетах Китая
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пекин продолжил дедолларизацию, расширяя использование своей валюты в трансграничных расчетах. Доля юаня в них достигла рекордного показателя в 48% от всех платежей, отмечает агентство Bloomberg в среду, 26 апреля.

По данным экспертов, доля юаня в трансграничных трансакциях впервые в марте превысила долю доллара США.

При этом, если еще в 2010 году расчетов в юанях Пекин не вел, то теперь доля национальной валюты в платежах составила 48%. При этом доля американского доллара снизилась до 47% с 83% за этот же период.

В основу расчета объема юаней в платежах финансисты взяли объем всех видов трансакций, включая торговлю ценными бумагами между материковым Китаем и рынками Гонконга. Эти данные не отражают трансакции, используемые другими государствами. По данным SWIFT, доля юаня в глобальных платежах в марте не изменилась и составила 2,3%.

Китай будет и дальше расширять расчеты в юанях по трансграничным сделкам, говорится в опубликованном накануне документе Госсовета КНР о стимулировании внешней торговли.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Ранее, 20 апреля, партнер Capital Lab Евгений Шатов назвал «Известиям» причины, по которым страны заинтересованы в дедолларизации. По его словам, среди них в том числе блокировка российских золотовалютных резервов, растущий долг США, увеличение популярности юаня.

Он напомнил, что доля американской валюты в мировых резервах в 2022 году снижалась более быстрыми темпами за последние несколько лет, так как ряд государств искал альтернативы доллару.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023