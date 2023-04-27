Роскачество обнаружило фальсификат в 52% проверенного отечественного коньяка

Роскачество проверило продукцию на рынке российского коньяка экономсегмента (до 920 рублей за 0,5 л) и обнаружило, что в половине исследованной продукции присутствуют признаки фальсификации. Об этом говорится в исследовании, представленном на сайте Роскачества 27 апреля.

«У 12 из 23 исследованных товаров (52%) присутствуют признаки фальсификации спиртами невиноградного происхождения, что является нарушением федерального закона № 171-ФЗ», — отметили эксперты.

Как уточняется, такой вид винодельческой продукции должен быть изготовлен из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Результаты исследования же свидетельствуют о признаках использования дистиллята невиноградного происхождения при производстве.

Информация о нарушениях направлена в Росалкогольрегулирование.

«При этом по итогам экспертизы все алкогольные напитки безопасны: по массовой концентрации метилового спирта несоответствий не выявлено. Также не обнаружено красителей и синтетических ароматизаторов, нет несоответствий по массовым концентрациям средних эфиров», — отметили в Роскачестве.

Ранее, 4 апреля, руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что в 2022 году объем производства алкогольной продукции в России превысил 1 млрд дал. Так, производство этилового спирта из пищевого сырья выросло на 13%, или на 7,2 млн дал. На 3,3% увеличился объем продаж маркируемого алкоголя, он превысил 226 млн дал.

29 марта стало известно, что Роскачество запланировало провести исследование российских виски и коньяка на фоне ухода иностранных брендов из страны и расширения производства отечественными игроками.