Рогов сообщил о переброске боевиков ВСУ на запорожское направление

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 27 апреля сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ускорили переброску личного состава и техники на запорожское направление в район города Орехов.

«Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее — в сторону фронта (район города Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов отметил, что зафиксирована переброска грузовиков, тентов, лафетов орудий и транспорта с боеприпасами. Также в обратном направлении едут одиночные бензовозы. При этом, по его словам, ранее в сутки в ночное время проходило не более двух–трех единиц тяжелой гусеничной техники.

Накануне Рогов заявил, что Киев перебрасывает в подконтрольную им часть Запорожской области войска из Центральной Украины. Речь идет о воинских подразделениях из Полтавской и Черниговской областей. Как он уточнил, до 30 апреля на это направление киевские власти собираются перебросить три бригады теробороны.

14 марта Рогов уведомил о том, что ВСУ перебрасывают истребители и вертолеты на запорожское направление. По его словам, речь идет о боевой авиации, переданной странами Восточной Европы и вывезенной американцами из Афганистана.

До этого, 6 марта, Рогов сказал, что Запорожская область готова сдержать возможное весеннее наступление украинских войск. Он дополнил, что для наступления украинским войскам надо собрать достаточную группировку войск, большое количество оружия и техники и дождаться сухой и теплой погоды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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