Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Мир
США развернули на Украине систему слежения за поставляемым оружием
Армия
Кадыров заявил об отправке спецназа ОМОН «Ахмат-1» в зону спецоперации
Мир
Байдена уличили в использовании шпаргалки с вопросами журналистов
Мир
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
Мир
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Армия
Российские минометчики отработали по позициям ВСУ в районе Спорного
Мир
Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара
Мир
МИД Швеции заявил о неразмещении ядерного оружия после вступления в НАТО
Общество
Роспотребнадзор начал проверку продукции Johnson & Johnson
Происшествия
В Коломне обрушилась стена здания больницы
Экономика
Менеджеры «Роснефти» возглавили отданные под внешнее управление фирмы
Происшествия
Проехавший на красный водитель сбил двух мотоциклистов в центре Москвы
Сюжет:

Рогов сообщил о переброске боевиков ВСУ на запорожское направление

Рогов: ВСУ ускорили переброску сил на запорожское направление под Орехов
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 27 апреля сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ускорили переброску личного состава и техники на запорожское направление в район города Орехов.

«Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее — в сторону фронта (район города Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов отметил, что зафиксирована переброска грузовиков, тентов, лафетов орудий и транспорта с боеприпасами. Также в обратном направлении едут одиночные бензовозы. При этом, по его словам, ранее в сутки в ночное время проходило не более двух–трех единиц тяжелой гусеничной техники.

Дорожная связка: ВФУ не смогли деблокировать трассу в Артемовск
С потерей города в украинской оборонительной линии образуется дыра, которую нечем заполнить, говорят эксперты

Накануне Рогов заявил, что Киев перебрасывает в подконтрольную им часть Запорожской области войска из Центральной Украины. Речь идет о воинских подразделениях из Полтавской и Черниговской областей. Как он уточнил, до 30 апреля на это направление киевские власти собираются перебросить три бригады теробороны.

14 марта Рогов уведомил о том, что ВСУ перебрасывают истребители и вертолеты на запорожское направление. По его словам, речь идет о боевой авиации, переданной странами Восточной Европы и вывезенной американцами из Афганистана.

До этого, 6 марта, Рогов сказал, что Запорожская область готова сдержать возможное весеннее наступление украинских войск. Он дополнил, что для наступления украинским войскам надо собрать достаточную группировку войск, большое количество оружия и техники и дождаться сухой и теплой погоды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023