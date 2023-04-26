Киев перебрасывает в подконтрольную им часть Запорожской области войска из Центральной Украины. Об этом 26 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов Центральной Украины», — приводит его высказывание «РИА Новости».

Рогов отметил, что речь идет о воинских подразделениях из Полтавской и Черниговской областей. Как он уточнил, до 30 апреля на это направление киевские власти собираются перебросить три бригады теробороны.

В середине марта Рогов уведомил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают истребители и вертолеты на запорожское направление. По его словам, речь идет о боевой авиации, переданной странами Восточной Европы и вывезенной американцами из Афганистана.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» сказал, что Запорожская область готова сдержать возможное весеннее наступление украинских войск. Он дополнил, что для наступления украинским войскам надо собрать достаточную группировку войск, большое количество оружия и техники и дождаться сухой и теплой погоды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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