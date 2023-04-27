В Коломне обрушилась стена здания больницы

Стена здания бывшего хирургического корпуса Центральной районной больницы обрушилась в Коломне. Об этом 26 апреля сообщил источник «Известий».

Отмечается, что людей в строении, которое находится на улице Октябрьской Революции, не было.

Информации о пострадавших нет.

Здание было признано аварийным в прошлом году и находилось на капремонте.

Ранее, 11 апреля, кирпичная кладка обрушилась на корпусе областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в Ульяновске. По данным минздрава региона, стена обрушилась на техническом этаже хозяйственного блока больницы. В результате обрушения никто не пострадал.