Стена здания медицинского учреждения обрушилась в Ульяновске

Кирпичная кладка обрушилась на корпусе областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в Ульяновске. Деятельность учреждения не приостановлена.

Инцидент произошел 11 апреля в Ленинском районе. По данным минздрава региона, стена обрушилась на техническом этаже хозяйственного блока больницы. В помещениях не оказывается медицинская помощь пациентам, уточняет ulpravda.ru.

В результате обрушения никто не пострадал. По поручению губернатора создана комиссия для обследования здания. Срочный ремонт будет профинансирован из резервного фонда правительства Ульяновской области.

В Нижегородской области стена жилого дома обрушилась под воздействием оползня. По данному факту возбуждено уголовное дело.