Глава Чечни Рамзан Кадыров 26 апреля заявил, что бойцы спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» отправились в зону проведения спецоперации.

«В составе подразделения находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий. Многие из них ранее были задействованы в СВО, принимали непосредственное участие в освобождении стратегически важных объектов и населенных пунктов Донбасса», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Кадырова, омоновцы экипированы всем необходимым, в том числе современной техникой и вооружением.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что спецназ «Ахмат» укрепляет линию обороны на кременском направлении. Отмечается, что линия обороны также усилена минными заграждениями.

Накануне боец отряда спецназа «Ахмат» рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы прощупывают оборону российских сил в районе Кременной в целях будущего контрнаступления. Тем не менее ВСУ постоянно терпят поражения на этом направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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