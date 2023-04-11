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Боец «Ахмата» заявил об укреплении линии обороны в направлении Кременной

Линию обороны на кременском направлении укрепляет спецназ «Ахмат»
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Спецназ «Ахмат» укрепляет линию обороны на кременском направлении. Об этом 11 апреля заявил один из бойцов.

Отмечается, что линия обороны также усилена минными заграждениями.

«Поэтому они [украинские боевики] мелкими мобильными группами по три–четыре человека идут, разведка боем, прощупывают оборону и идут обратно. В крупные боестолкновения не ввязываются — боятся. Здесь и артиллерия стоит сзади нас, скорректируем огонь, просто ударим по ним, и всё, на этом всё наступление и заканчивается», — приводит слова бойца «РИА Новости».

Он уточнил, что на кременском направлении несколько укрепленных линий обороны. По мнению бойца, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пройдут на этом участке фронта.

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Накануне боец «Ахмата» сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) прощупывают оборону российских сил в районе Кременной в целях будущего контрнаступления.

В этот же день стало известно, что российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ под Кременной. За прошлую неделю они дошли до линии электропередачи, которая разделяет Кременской лес на две равные части.

10 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага показал провальную атаку ВСУ под Кременной. Российских бойцов на данном рубеже прикрывает система траншей и окопов, вырытая в лесной песчаной местности, отметил военкор.

9 апреля бойцы 4-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили позиции ВСУ под Кременной. В операции участвовали танки при поддержке бронегруппы. Они нанесли несколько точных ударов по противнику, в результате которых большинство украинских военных было ликвидировано. После этого на позиции ВСУ зашла российская пехота.

До этого, 4 марта, сообщалось, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ в районе Кременной. Отмечалось, что южнее города Кременная между позициями российских военных и украинских боевиков не осталось «серых зон».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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