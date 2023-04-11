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Боец «Ахмата» рассказал о прощупывании ВСУ обороны ВС РФ под Кременной

Боец «Ахмата» рассказал о прощупывании украинскими ДРГ обороны российских войск под Кременной
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) прощупывают оборону российских сил в районе Кременной в целях будущего контрнаступления. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал «РИА Новости» боец отряда спецназа «Ахмат».

Двумя днями ранее бойцы спецназа «Ахмат» и военнослужащие 4-й бригады 2-го армейского корпуса провели операцию в районе Кременной и Белогоровки, где ликвидировали крупную группировку противника. Часть украинских бойцов сдалась в плен.

«ДРГ пытаются, не так часто, но пытаются прощупать оборону, готовят контрнаступление, но мы их откидываем — и всё, на этом всё и заканчивается. 15–20 минут идет бой, на этом всё», — сообщил он агентству.

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Ранее в этот день стало известно, что российские десантники захватили 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной. За прошлую неделю они дошли до линии электропередачи, которая разделяет Кременской лес на две равные части.

Тогда же корреспондент «Известий» Денис Кулага показал провальную атаку ВСУ под Кременной. Российских бойцов на данном рубеже прикрывает система траншей и окопов, вырытая в лесной песчаной местности, отметил военкор.

9 апреля бойцы 4-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили позиции ВСУ под Кременной. В операции участвовали танки при поддержке бронегруппы. Они нанесли несколько точных ударов по противнику, в результате которых большинство украинских военных было ликвидировано. После этого на позиции ВСУ зашла российская пехота.

До этого, 4 марта, сообщалось, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ в районе Кременной. Отмечалось, что южнее города Кременная между позициями российских военных и украинских боевиков не осталось «серых зон».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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