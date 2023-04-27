Команда из РФ по настольному теннису завоевала золото на играх АЛБА

Женская команда из России по настольному теннису обыграла кубинскую команду в финальном матче на V Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) и завоевала золотую медаль.

В финальной игре российские теннисистки Элизабет Абрамян, Ольга Воробьева и Яна Носкова одержали победу над кубинками со счетом 3:2.

Всего на играх спортсмены из России выиграли одну золотую и две серебряные медали. Первое серебро принесла тяжелоатлетка Елизавета Жаткина. Серебряную медаль также взяла боксер Дарья Абрамова в весовой категории до 57 кг.

Игры АЛБА проходят с 21 по 29 апреля пройдут в Каракасе и Ла-Гуайре. На торжественной церемонии приветствия участников соревнований поднимали российский флаг, кроме того, звучал гимн РФ.

Делегация из 48 российских атлетов принимает участие в соревнованиях по настольному теннису, прыжкам на батуте, пляжному волейболу, боксу, художественной гимнастике, тяжелой атлетике. Всего медали разыграют в 35 дисциплинах.

В Боливарианский альянс входят 10 государств: Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Куба, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Гренада и Доминика. Игры впервые проходят в открытом формате при участии России.

30 марта глава организации Томас Бах заявил, что 206 Национальных олимпийских комитетов (НОК) поддержали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по особому допуску россиян к турнирам. По его словам, ни Россия, ни Украина недовольны решением комитета, однако «это может означать, что мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте».