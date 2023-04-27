Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о невозможности наступления ВСУ из-за нехватки оружия
Мир
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Антонов отметил стремление США увести конфликт с РФ от своих границ
Мир
США и Южная Корея согласовали меры реагирования на ядерную угрозу КНДР
Мир
Центр по борьбе с дезинформацией опроверг информацию об инфаркте Эрдогана
Мир
Антонов указал на использование контактов с США для донесения целей СВО
Экономика
Новый указ Путина назвали ответом на грабеж Западом российских активов
Мир
Посол Антонов назвал суровыми условия содержания россиян в тюрьмах США
Экономика
Правительство выдаст 900 млрд из ФНБ на новые проекты в 2023 году
Мир
Турецкие СМИ сообщили об отмене интервью Эрдогана четырем телеканалам
Мир
Гросси присоединится к церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую»
Экономика
Экспорт газа из России может сократиться вдвое в 2023 году
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии
Сюжет:

Эксперт объяснил значение Артемовска для обороны ВФУ

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последние дни украинское командование делает всё возможное и невозможное, чтобы удержать Артемовск, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Проезд закрыт: ВС РФ перерезали последнюю дорогу в Артемовск
У противника остался единственный маршрут снабжения своего гарнизона — по пересеченной местности

«Украинские силы стараются удержать город до начала своего широко разрекламированного наступления. Они не могут оставить Артемовск, так как в их линии обороны может получиться дыра, а фронт начнет разваливаться. Такие контратаки продлятся, я думаю, еще несколько дней. Они стоят противнику очень дорого. Десантники уверенно держат фланги, наша артиллерия наносит большие потери. Уверен, наши с этими атаками справятся, а украинские силы скоро выдохнутся», — объяснил он.

Эксперт также отметил, что бои за Артемовск ВФУ «сами начали называть мясорубкой».

В западной части города российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. Воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку их действиям и пресекали попытки ВФУ атаковать на северном и южном флангах.

Для поддержки штурмовых отрядов в районе Артемовска авиация совершила четыре вылета, артиллерия группировки выполнила 59 огневых задач.

Противник за сутки на донецком направлении недосчитался до 300 боевиков и наемников, двух БМП, четырех бронированных машин, семи автомобилей, гаубиц Д-20 и «Мста-Б», самоходной артиллерийской установки «Акация», а также одной гаубицы L118 производства Великобритании.

Недалеко от населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное в Донецкой Народной Республике ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки ВС РФ нанесено поражение подразделениям 5-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригадам ВФУ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дорожная связка: ВФУ не смогли деблокировать трассу в Артемовск

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023