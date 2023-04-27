Эксперт объяснил значение Артемовска для обороны ВФУ

В последние дни украинское командование делает всё возможное и невозможное, чтобы удержать Артемовск, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Украинские силы стараются удержать город до начала своего широко разрекламированного наступления. Они не могут оставить Артемовск, так как в их линии обороны может получиться дыра, а фронт начнет разваливаться. Такие контратаки продлятся, я думаю, еще несколько дней. Они стоят противнику очень дорого. Десантники уверенно держат фланги, наша артиллерия наносит большие потери. Уверен, наши с этими атаками справятся, а украинские силы скоро выдохнутся», — объяснил он.

Эксперт также отметил, что бои за Артемовск ВФУ «сами начали называть мясорубкой».

В западной части города российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. Воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку их действиям и пресекали попытки ВФУ атаковать на северном и южном флангах.

Для поддержки штурмовых отрядов в районе Артемовска авиация совершила четыре вылета, артиллерия группировки выполнила 59 огневых задач.

Противник за сутки на донецком направлении недосчитался до 300 боевиков и наемников, двух БМП, четырех бронированных машин, семи автомобилей, гаубиц Д-20 и «Мста-Б», самоходной артиллерийской установки «Акация», а также одной гаубицы L118 производства Великобритании.

Недалеко от населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное в Донецкой Народной Республике ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки ВС РФ нанесено поражение подразделениям 5-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригадам ВФУ.

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