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Антонов указал на использование контактов с США для донесения целей СВО

Посол РФ Антонов: Россия максимально использует контакты с США для донесения целей СВО
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Фото: ТАСС/Zuma
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 26 апреля заявил, что несмотря на редкие контакты российской стороны с США, они максимально используются для донесения национальных интересов России и целей спецоперации на Украине.

Он отметил, что при любых обстоятельствах необходимо поддерживать открытыми линии коммуникации. Посол подчеркнул, что Россия и США являются ведущими ядерными державами, постоянными членами Совета Безопасности ООН. У диппредставительства РФ есть контакты и с Госдепартаментом, и с Белым домом. Однако, по словам Антонова, они крайне редки и в основном сводятся к тому, чтобы сделать «тот или иной демарш» в отношении политики России.

«Но такие контакты у нас сохраняются, максимально их используем для того, чтобы донести российские национальные интересы, то, что преследует Россия в ходе специальной военной операции», — сказал Антонов журналистам.

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Ранее, 20 апреля, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что у России и США в настоящее время практически нет отношений, американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации.

13 апреля Антонов заявил, что США сделали всё для разрушения основы отношений Москвы и Вашингтона.

5 апреля Лавров заявил, что Москва не теряет надежды, что США возобновят диалог с Россией.

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Москва и Вашингтон находятся в фазе горячего конфликта друг с другом.

Также Рябков охарактеризовал словом «крах» отношения России и США. Он отметил, что американский курс радикально изменился с момента подписания Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2010 году.

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля, выступая на церемонии вручения верительных грамот, заявил, что российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Он подчеркнул, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка. Глава государства также отметил, что США несут ответственность за нынешний кризис на Украине.

До этого, 23 декабря, Антонов заявил, что состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не желает полного разрыва.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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