Общегородской субботник пройдет на этой неделе в Барнауле

В Барнауле на этой неделе пройдет общегородской субботник. В нем планируют принять участие 45 тыс. человек, сообщает городская администрация.

В субботу, 28 апреля, горожане помогут очистить улицы города от мусора, обнаруженного под снегом, а также наведут порядок у памятников и мемориалов. Кроме того, предстоит расчистить незаконные свалки, убрать ветки.

Мероприятия пройдут в парке «Юбилейный», на Демидовской площади, в сквере Пушкина, парке «Изумрудный», на аллеях по улицам Юрина, Георгия Исакова и Аванесова и в других общественных местах, пишет altapress.ru.

В мероприятиях примут участие около 45 тыс. человек. Это сотрудники различных организаций и муниципальных предприятий, депутаты, общественники, учащиеся, волонтеры и активисты.

22 апреля общегородской субботник прошел в Хабаровске. В нем приняли участие около 30 тыс. человек.