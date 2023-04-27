Игра воображения: самые необычные куклы Барби

Американская компания — производитель игрушек Mattel — представила новую куклу Барби с синдромом Дауна. Ее создали в рамках инклюзивной коллекции Fashionista, где есть, например, темнокожая Барби в кресле-каталке, Барби с протезом ноги и слуховым аппаратом, Кен с витилиго и другие персонажи. С чего начиналась история знаменитой куклы и какие необычные фантазии возникали в головах ее создателей — в фотогалерее «Известий»