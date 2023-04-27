Игра воображения: самые необычные куклы Барби

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Чем удивляют мир производители игрушек
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Фото: REUTERS/Mattel/Catherine Harbour
Американская компания — производитель игрушек Mattel — представила новую куклу Барби с синдромом Дауна. Ее создали в рамках инклюзивной коллекции Fashionista, где есть, например, темнокожая Барби в кресле-каталке, Барби с протезом ноги и слуховым аппаратом, Кен с витилиго и другие персонажи. С чего начиналась история знаменитой куклы и какие необычные фантазии возникали в головах ее создателей — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Chesnot
Первая Барби появилась в 1959 году. Американская бизнесвумен Рут Хэндлер, президент компании-производителя игрушек Mattel Inc., назвала новую куклу в честь своей дочери Барбары
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Фото: Global Look Press/PPE/face to face
Барби в образе американской актрисы Грейс Келли, супруги князя Монако Ренье III
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