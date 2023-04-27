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Игра воображения: самые необычные куклы Барби

Чем удивляют мир производители игрушек
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Самые необычные куклы Барби
Фото: REUTERS/Mattel/Catherine Harbour
Американская компания — производитель игрушек Mattel — представила новую куклу Барби с синдромом Дауна. Ее создали в рамках инклюзивной коллекции Fashionista, где есть, например, темнокожая Барби в кресле-каталке, Барби с протезом ноги и слуховым аппаратом, Кен с витилиго и другие персонажи. С чего начиналась история знаменитой куклы и какие необычные фантазии возникали в головах ее создателей — в фотогалерее «Известий»
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Getty Images/Chesnot
Первая Барби появилась в 1959 году. Американская бизнесвумен Рут Хэндлер, президент компании-производителя игрушек Mattel Inc., назвала новую куклу в честь своей дочери Барбары
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Global Look Press/PPE/face to face
Барби в образе американской актрисы Грейс Келли, супруги князя Монако Ренье III
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
Барби — деловые женщины в послевоенные годы
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Getty Images/Agencia Press South/Franklin Jacome
Барби — Элизабет Тейлор в образе Клеопатры
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
Кукла Дэвида Боуи, выпущенная к 50-летию его трека Life on Mars?
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Самые необычные куклы Барби
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Барби-африканки
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Global Look Press/PPE/face to face
В образе королевы Елизаветы I, одной из самых ярких фигур в истории Великобритании
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petra Rajnicova
Барби в образе первой итальянской женщины-астронавта Саманты Кристофоретти
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Самые необычные куклы Барби
Фото: REUTERS/Christian Charisius
Кому-то довелось поиграть и с Ангелой Меркель
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Global Look Press/PPE/face to face
Молодожены принц Уильям и Кейт Миддлтон
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petra Rajnicova
Кукла, выпущенная к 96-летию королевы Елизаветы II
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mattel
Не могла Барби не примерить на себя и образы персонажей «Звездных войн»
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mattel
Барби, выпущенная в 2020 году к Дню мертвых, традиционному мексиканскому празднику
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Самые необычные куклы Барби
Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann
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