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Эксперты рассказали о восстановлении бизнеса в сфере недвижимости и строительства

Исследование: бизнес в сфере недвижимости и строительства начал восстанавливаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Бизнес в сфере недвижимости и строительства начал восстанавливаться, считают эксперты маркетинговой платформы Calltouch, банка для предпринимателей и предприятий «Точка», а также платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которые провели исследование. Так, обороты компаний выросли на 13% за год, спрос на персонал — на 11%. «Известия» ознакомились с результатами исследования 26 апреля.

Аналитики совместно рассчитали Индекс здоровья российского бизнеса в начале 2023 года после череды кризисных лет. Проанализировано свыше 500 тыс. компаний из микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) в 20 различных индустриях.

Эксперты пришли к выводу, что в сфере строительства и недвижимости Индекс здоровья бизнеса РФ по итогам I квартала 2023-го снизился с 59 до 50 баллов. В малом бизнесе падение оказалось наименьшим. Специалисты считают, что в 2023 году можно ожидать продолжения восстановления отрасли к докризисным значениям.

«События 2022 года и заметный рост цен на жилую недвижимость, особенно в первые месяцы 2022 года, отразились как на готовности россиян покупать жилье, так и на рынке в целом. На сегодняшний день мы отмечаем, что ситуация начинает хоть и медленно, но стабилизироваться благодаря продлению программ льготной и субсидируемой ипотеки, постепенному восстановлению темпов строительства с переходом на отечественные, индийские и турецкие стройматериалы, а также переориентации в каналах продаж», — сказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян, уточнив, что в коммерческой недвижимости также прослеживается тенденция на восстановление отрасли.

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Обороты компаний в сфере строительства и недвижимости в I квартале 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022-го показали положительную динамику — увеличились в среднем на 13%. На рост показателя могли повлиять общее увеличением цен в отрасли или повышение интереса со стороны покупателей после «затишья», говорится в исследовании. Data-журналист банка Точка Юлия Криган уточнила, что у этой сферы есть сезонность. Так, например, ежегодно в I квартале обороты относительно предыдущих двух снижаются.

В то же время эксперты отмечают, что девелоперы пока не досчитываются привычного числа обращений от клиентов: в среднем их количество ниже показателей I квартала 2022-го на 28%.

Восстановление отрасли заметно и по растущим темпам найма сотрудников. В I квартале 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го число открытых вакансий в строительстве и недвижимости в среднем по РФ по всем сегментам МСБ увеличилось на 11%. Это объясняется не только необходимостью новых рабочих рук для быстрого возвращения к докризисным показателям, но и внешними причинами, среди которых отток мигрантов, отметила руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Ранее в этот день председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на марафоне «Знание», заявил, что российская экономика находится на пути уверенного восстановления. Он отметил, что даже международные организации прогнозируют России более позитивную динамику в ближайшие два года.

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